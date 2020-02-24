  • 2020年2月24日 星期一
  • 18º
  • 81%
熱門： 新冠肺炎口罩鑽石公主號駿洋邨沈祖堯

日報新聞 > 娛樂

﻿錫晒養子

2020-02-24 列印
在職媽咪 ■Amanda年初一在美國登台，雖然人在外地，但她仍密切留意本港肺炎疫情。
﻿錫晒養子
﻿錫晒養子
Previous Next

跟老公均是「10月壽星」的Amanda，去年10月宣佈領養B仔Michael，並指囝囝是夫婦倆最好的禮物；一家三口首度過聖誕，萬千寵愛在一身的Michael亦收到唔少禮物，Amanda指圖中有一半都是BB的。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd