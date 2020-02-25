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與員工堅強抗疫 阿Bob不減薪不裁員

2020-02-25 列印
■阿Bob分享與拍檔小霖的合照。
■阿Bob一家大細樂也融融。資料圖片
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　　林盛斌（Bob）受疫情影響，司儀工作幾乎全部叫停，身為娛樂製作公司老闆的阿Bob，早表明會與員工共渡時艱，昨日更在社交網貼出與拍檔的合照，感慨香港與公司同樣經歷艱難一役，「創業六年，經歷過唔少風風雨雨，不過今次，係十級颱風兼黑色暴雨。我同拍檔小霖相信，關關難過關關過！」

　　阿Bob亦向員工大派定心丸，許下承諾道：「各位棋人香港嘅兄弟姊妹，我哋唔會裁員、唔會減薪、唔會放無薪假，大家一齊堅強抗疫，一齊同步過冬。」獲不少網民讚他是「良心老闆」！

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