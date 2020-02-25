陳凱琳後悔日日呃媽咪

TVB旅遊節目《仨心友行》前晚播出最後一集，該集安排陳凱琳、楊明、高海寧及陳敏之在沙灘訴心聲，話題包括最想回到過去哪個時刻。



陳凱琳就哭訴當年在加拿大升讀大學第二年期間情緒出現問題，自言「我有一類型的抑鬱」，為免令父母擔心，她向父母隱瞞自己的病情，令父母放心讓她和胞弟在外國求學，父母則回港跟她的祖母和外婆生活。陳凱琳指母親再到加國探望她時，發現她不妥，才得知陳凱琳每日在通電話稱無事、生活好開心其實是講大話！陳凱琳坦言，很內疚當時每日都欺騙母親，希望自己的兒子不會重蹈覆轍。



