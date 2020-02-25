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黃曉明控告造謠網民索償

2020-02-25 列印
■黃曉明和Baby婚後頻放閃晒恩愛。資料圖片
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　　黃曉明和老婆Angelababy屢次粉碎婚變謠言，曉明早前就被傳搭上Baby旗下新疆女藝人，有關經理人公司日前發聲明，譴責造謠者嚴重侵犯該名女藝人的名譽，並擬採取法律行動。

　　黃曉明昨日表示，已委託律師控告涉有關傳言的三位微博用戶，並要求造謠者公開道歉、賠償相關經濟損失及精神損害撫慰金。曉明亦表示，自去年底起一直在成都拍戲，疫症傳播後在酒店自主隔離，他說：「希望廣大網友不信謠、不傳謠，多關注疫情，望我們早日渡過難關。」

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