無懼新冠肺炎肆虐 草彅剛奉俊昊台上抱抱

韓片《上流寄生族》導演奉俊昊及演員宋康昊到日本為電影宣傳，昨日二人在東京一戲院與日本觀眾見面，《上流》在日本已經突破30億日圓票房，成當地最高票房韓片，昨日二人就在台上舉行慶祝儀式。SMAP前成員草彅剛更到場歡迎，除了送花外，又送抱抱，表現興奮。



草彅早於十多年前曾經扮演一個韓國人角色，所以略懂韓文；草彅表示二人都是他的偶像，又大讚宋康昊演技出神入化，是他最尊敬的演員。奉俊昊前晚出席記者會時，被問到肺炎疫情肆虐，他表示：「其實在病毒侵入人體之前，人們已先製造了更大的恐懼和不安。如果身心不夠堅定，反而會被捲入這種恐懼與不安的心理，這樣我們就很難戰勝這場疫情。」



