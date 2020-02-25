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《半澤直樹》開拍續集 堺雅人重現招牌表情

2020-02-25 列印
■《半澤直樹2》開拍，堺雅人半澤上身，再晒招牌表情。
■堺雅人與100名臨記拍外景。
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　　日本神劇《半澤直樹》於七年前播出，大結局創下42.2%的日劇歷來最高收視。其後一直有傳《半澤》會開拍續集，但只聞樓梯響。到今年初該劇終於推出了特備劇，但主角改成吉澤亮，口碑好壞參半，在特備劇最尾堺雅人出現，為《半澤》續集鋪路。《半澤2》在前日終於開鏡，TBS電視台隨即發出多張劇照力谷宣傳。

　　《半澤2》於前日早上七時開鏡，現場更有100名臨記，堺雅人現身時劇組都拍掌歡迎，他即大聲說：「一起努力吧！」隨即半澤上身，重現七年前的表情，據指在劇中亦有經典對白「雙倍奉還」出現。

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