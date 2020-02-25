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Gfriend簽名會突腰斬成員爆喊

2020-02-25 列印
■受新冠肺炎影響，TWICE取消兩場演出。
■Gfriend突取消簽名會，成員一度爆喊。
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　　韓國新冠肺炎確診數字急升，很多娛樂活動要取消或延期，女團Gfriend的處理手法就惹來熱議，她們原定前日舉行簽名會，一直都沒有宣佈取消，直到成員在台上現身，fans亦入場之後，大會卻突然稱為了大家的健康着想，決定臨時取消簽名會。Gfriend成員都表現驚訝，有成員更因突然取消令fans失望而在台上爆喊，她們離開時亦叮囑fans注意健康。

　　至於另一女團TWICE日前亦剛完成了日本演出返回韓國，她們步出機場時都戴上口罩，但昨日TWICE亦宣佈取消原定下月7、8日舉行的首爾演唱會；SHINee成員泰民亦取消了下月的演唱會。

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