﻿腦膜炎險死 黑妹同遊大馬避疫 韓馬利返港開工憂中招

喺新冠肺炎疫情威脅下，曾患肺癌第一期嘅李麗霞（黑妹姐）及去年八月因腦膜炎昏迷醫院一周嘅韓馬利（Mary姐），月初不約而同去咗確診數字較少的馬來西亞「避疫」，在當地除低口罩呼吸清新空氣，放鬆玩咗一星期，好好享受人生。不過，回港後Mary姐隨即投入拍TVB新劇《食腦喪B》，Mary姐曾經半隻腳叉咗入鬼門關，體質已大不如前，喺高危期開工，坦言心慌慌，仲自爆日前畀同枱，係咁咳嗽嘅臨記伯伯嚇親添！



65歲的Mary姐病瘉後體會到人生無常，應及時行樂，見身體向好，所以月初同妹妹、老公杜燕歌、老友李健達走轉大馬怡保及金馬倫happy吓，「今次玩得真係好開心，除咗李健達教咗我哋好多自然療法外，朝早五點起身去沙沙蘭睇『天空之鏡』都好有驚喜，呢個黑沙灘喺特定退潮嘅日子同時間，地面浮現中央沙洲，呢啲天然嘢好神奇。另外，當地啲嘢好好食，就算街邊大排檔都好食到不得了，我哋日日喺朋友間酒樓開餐，睇住個褲頭由鬆變緊，好想喺度長住，可能下次再去睇屋，順道睇驗吓當地生活。」



相約黑妹姐開飯



咁啱同時間黑妹姐同囡囡、兩個孫仔去浮羅交怡探完妹妹後，齊齊落怡保探住喺當地嘅吳岱融、鍾淑慧；姜皓文（黑仔）、金慧英，Mary姐等人就join埋一齊食飯，問她可擔心變病毒party？Mary姐就話當時完全唔怕：「去到嗰度完全好free，都冇人戴口罩，啲人生活他他條條，冇人提冇人講（疫情），所以喺嗰度好舒服囉，返到嚟又要戴返口罩，見到啲人咁緊張，廁紙、口罩乜都搶，哎！真係兩個唔同嘅世界呀！而且o依家有啲人真係好自私，其實生活物資夠用就得喇，要留返啲畀人哋用，甚至有啲不良商人趁機抬價，對低收入家庭好慘，發國難財好陰功，冇晒人性。我哋喺當地都有掃少量防疫用品，黑妹姐要幫個女同兩個孫入貨，佢就比較瘋狂，因為真有需要。」



有臨記喺廠喪咳



返港不久，Mary姐即拍《食腦喪B》，她表示健康ok可應付，相信食多一個月精神科藥物就全面停藥，體弱的她喺疫情下唔戴口罩開工坦言有啲驚：「有乜辦法呀！TVB又唔停工，唔停工都要冒呢個險㗎啦，嗰日喺廠拍麻將館戲，現場有六至七枱麻將，全部坐滿晒人，幾驚呀！同枱有個臨時演員阿伯喺度係咁咳，我諗佢應該只係濁親，但同一枱都驚嘛，咁啱嗰日又有個臨時演員喺電視城廠外嘔吐，後來公司即時停廠消毒。有一日我都傷風作感冒，好彩冇燒，只係流鼻水，我好驚咁樣返工會嚇親人呀！幸而食咗兩包醫生開畀我嘅高質量維他命C，之後冇晒事。其實我都驚㗎，自己抵抗力弱，唯有祈禱，而且唔敢行埋去人多嘅地方，以前一早入廠等人，o依家等人入晒去先。至於記憶力方面，監製話唔使好多對白，咁都OK嘅，不過，o依家容易皮膚敏感，腫起一舊舊連化妝都遮唔到，浮晒出嚟好核突，真係慘呀。」



採訪：方騫平



