首度創作兼主唱電影插曲 ﻿胡子彤﻿﻿自爆靠戀愛經驗寫詞﻿

胡子彤最近首度為有份演出的電影《Baby復仇記》唱插曲《那時候》，而且還親自填詞，他坦言跟做演員一樣是無心插柳下的機會，好感激公司肯讓他嘗試，仲自爆歌詞是他將自己戀愛經驗寫成，更希望有朝一日可為自己主演的電影創作及演唱主題曲，而他趁住近期受新冠肺炎疫情影響，休息期間會好好裝備自己。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Alex of O4 salon



子彤今次有機會唱插曲，原來跟入行拍電影一樣，都是誤打誤撞，「有時公司食飯去唱吓K，老闆、同事聽完問我想唔想試吓唱歌，我嗰時抱住入行做演員嘅心態，有機會就試吓囉！就咁公司就搵咗啲歌畀我，途中又叫我試吓創作，咁啱創作途中，就拍咗《Baby》，公司覺得咁啱同電影嘅題材好類似，不如就當係電影歌曲一齊做，第一首電影插曲《那時候》就咁出現咗。」至於目標，子彤就直言：「如果主演電影唱埋電影主題曲，係對一個演員或者歌手幾特別嘅事，我都好希望做到，我之前拍落嘅戲，唔知有冇機會可以傾吓呢！？」



早前跟「女飛魚」歐鎧淳結束3年情的子彤，更坦承今次歌曲的歌詞全部來自親身感情經歷，「當然同自己經歷有關。（嗰排感情出問題？）嗰陣時未係好大問題，反而係唔同階段嘅經歷擺咗喺首歌入面，唔算係愛情觀，係每個人有嗰個畫面，不論係男仔定女仔，佢哋對愛情第一次手忙腳亂，唔知點做。」講到感情生活，子彤話暫時以工作為重，至於揀對象的要求，他好輕鬆話：「我冇特別，都係睇感覺，唔會話一定長頭髮、大眼、皮膚白。（鍾意電影會唔會好啲？）咁會多啲話題，會好啲，不過都係冇特別諗，隨緣啦！」



