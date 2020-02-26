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伍姑娘疫境密切接觸 冒險咀埋山聰大肚妻

2020-02-26 列印
■伍姑娘和山聰錫錫。
■伍姑娘閃吻山聰的老婆Apple（左三）。
■敏之亦有和伍姑娘親吻。
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　　新冠病毒肺炎肆虐，連日有確診者不絕，不少是由聚眾活動的密切接觸者之間傳染，打邊爐、飯局、佛堂聚會中招者陸續曝光，成為市民熱話。

　　前日踏入51歲的伍詠薇（伍姑娘），照舊相約老友飯敍慶生，從與會者陳敏之分享的短片可見，伍姑娘和以往一樣愛親密接觸，她和老公練海棠、契妹敏之、契細佬陳山聰夫妻切蛋糕、暢飲玩得不亦樂乎，伍姑娘興奮唱歌，更分別與敏之、山聰及山聰的懷孕老婆Apple錫錫！全城面對無影病毒威脅下，此舉難免令網民熱議，紛勸為己為人都係小心為上！圖：網上圖片

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