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威尼斯疫情嚴重 靚佬湯滯留酒店

2020-02-26 列印
■靚佬湯原定要在威尼斯拍攝《職業7》。
■威尼斯警察亦戴上口罩執勤。
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　　新冠肺炎疫情蔓延歐洲，意大利有逾200宗確診個案，湯告魯斯（靚佬湯）原定在該國旅遊名城、水鄉威尼斯拍攝《職業特工隊7》3星期，因當地疫情嚴重要暫停，他更要滯留在威尼斯的酒店至下月1日。

　　意大利當局因疫情擴散嚴重，禁止大型集會外，亦宣佈北部地區「封城」，一年一度的威尼斯嘉年華前日取消最後兩天活動；周日舉行的米蘭時裝周，有品牌都改為網上直播花生騷。《職業7》電影公司派拉蒙發聲明表示︰「為顧及劇組人員的安全與健康，我們暫停在威尼斯拍攝3星期的計劃。」圖：美聯社

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