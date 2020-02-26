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郭富城丁母憂

2020-02-26 列印
■城城曾被攝得陪母親外出。資料圖片
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　　昨日傳出郭富城的母親已離世的消息，有指城城母親的喪禮定於下月初在港舉行。城城的經理人小美昨晚表示，城城的母親是於月初安詳離世，城城和家人正全心處理喪禮事宜；城城亦知道大家的慰問和關心、完全心領，並簡約回應道：「有心！」

　　城城在上月底出發到美國舉行巡迴演唱會，自本月7日起，他亦未有再更新個人社交帳戶。早於去年1月，城城在澳門舉行演唱會時，已很擔心母親的健康狀況，當時更一度低頭哽咽謂「冇媽媽冇我」。

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