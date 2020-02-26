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拍拖訪《法證IV》外景地 陳煒唔認浪漫：大排檔之嘛

2020-02-26 列印
■黃浩然與陳煒對劇集收視高，感到開心。
■湯洛雯近日忙於照顧剛做完手術的愛犬。
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　　新冠肺炎疫情仍然嚴峻，市民少外出帶挈無線三線劇集收視飆升。黃浩然、陳煒主演的《法證先鋒IV》首集七天跨平台總收視錄得37.1點，即約242萬人收看。昨日《法證IV》舉行宣傳活動，總監製梅小青為收視創下佳績而感動哽咽。

　　問到收視報捷如何慶祝？黃浩然坦言在疫症下未能舉行慶功宴，待疫情過後才慶祝。談到疫情，浩然表示醫護相當艱辛；作為市民應做好防疫工作，不要為醫護添壓力。陳煒透露醫生男友細心地提她購買很多防疫用品，日前拍拖更去到《法證IV》拍攝場地食飯，當記者讚浪漫時，她即笑說：「都係大排檔之嘛！」

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