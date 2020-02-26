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落機遺老公呼吸機 肥媽感自責

2020-02-26 列印
■肥媽自責太大意，遺下老公的呼吸機及藥物在機上。
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　　肥媽與老公日前由英國飛往馬來西亞，當中一波三折，令肥媽情緒大起大落。首先班機由倫敦出發不久，就遇上意外，要折返倫敦，被逼多留一晚。

　　到昨日肥媽終於平安抵達吉隆坡，但隨即在網上發短片，喊晒口表示由於落機時太匆忙，遺下老公的呼吸機同藥物，由於老公近年肺同呼吸都「唔係咁好」，如果有事會好危險，幸好有機組人員幫手搵番，令肥媽鬆一口氣。

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