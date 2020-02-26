停工留港 老公服侍做女皇 文詠珊放狗 靠淨化器殺菌

入行17年的文詠珊（Janice Man，JM）由「屋邨妹」一躍成為影壇搶手貨，近年事業發展不俗的她更成功泊得好碼頭，於去年9月下嫁拍拖5年的富三代才俊男友吳啟楠（Carl）。榮升少奶奶後，事業心重的JM繼續中港兩邊走拍戲，惜受新冠肺炎影響，目前內地影視業仍全面停工，留港「避炎」的她日前就約好友去數碼港公園放狗，雖然現場人多，但JM一行人都「唔怕！」，全程唔戴口罩，僅靠掛頸「空氣淨化器」殺菌，老公Carl仲化身「隨從」幫手挽袋又拖狗，真係錫到佢燶！採訪：張詠森



文詠珊自小因家道中落，由私人屋苑搬到梨木樹邨公屋居住，故14歲便入行做Model賺錢養家，成為「O靚模始祖」。至2007年，她成功轉型拍電影，更先後憑《赤道》、《寒戰II》入圍金像獎最佳女配角，不過近年，JM則把工作重心移向內地，主演的多齣劇集亦贏盡收視和口碑，令其內地知名度大增！而早前，她就跟林峯在橫店趕拍新版《倚天屠龍記》，惟新冠肺炎肆虐，橫店影視城於上月27日發出停廠通告，導致《倚》片要被逼停拍。



無懼人潮



尚未知開工日期的JM，只好留港「避炎」，月初在家中「閉關」多日後，她終忍唔住拖埋愛犬「小黑」去行山，呼吸一下新鮮空氣，不過，未知是否見行山的人流愈來愈多，剛過去的周末（23日），JM夫婦便與友人們轉場到數碼港公園放狗，殊不知現場一樣人頭湧湧！但在內地浸足幾年的她，見慣「大場面」又點會驚，繼續跟同行數名操普通話的朋友仔，穿梭於人群之中，仲要全程唔戴口罩，單靠心口掛住嘅「空氣淨化器」殺菌，認真無畏無懼！



愛情奴隸



逗留到傍晚5時許，眾人見天色漸暗才步行離開，沿途JM仍雞啄唔斷講到手指指，一班老友都笑得好開心！不過人人都拖住狗仔走，點解唔見咗小黑㗎呢？原來老公Carl已經一支箭，默默拖實愛犬向前走，登上7人車前，他不但要抱起小黑，還要孭住個大袋，真係睇見都覺得狼狽！反觀JM抽住細細卷地𥱊，慢條斯理地緩步尾隨，非常「他條」！唉，話晒Carl都係「富三代」，本身都係少爺仔一名，仲要係新風天域首席執行官，估唔到對住老婆都頓變「阿四」，JM真幸福！



