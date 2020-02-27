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長瀨智也@TOKIO明春離尊尼

2020-02-27 列印
■長瀨智也被《週刊文春》爆料，指他將於明年離巢。 網上圖片
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　　日本雜誌《週刊文春》昨爆料，指尊尼組合TOKIO成員長瀨智也、少年隊成員錦織一清和植草克秀將離巢！

　　長瀨擬於明年春季，離開效力近30年的尊尼事務所，早前盛傳他會單飛發展，去年底就以個人身份到夜店擔任DJ。長瀨被追訪時，起初否認離巢，但記者拿出證據後，才說︰「現在我無法作出回答，對不起。」將於明年1月拍攝新劇的長瀨，被指要待到4月才能正式離巢。

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