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杜明高為性騷擾道歉：願負全責

2020-02-27 列印
■杜明高稱因性騷擾女性得到教訓。資料圖片
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　　著名男高音歌唱家、現年79歲的杜明高，早前涉強吻、「鹹豬手」等行為，性騷擾最少20名歌手和舞蹈員，美國音樂藝術家工會日前發聲明指出，透過內部調查斷定杜明高明顯在過去20年有性騷擾及濫權行為。

　　杜明高發聲明向涉事女性稱，「我想她們知道我真的很歉疚曾傷害她們，我會為自己的行為負全責，亦在此事上得到教訓。」有報道指杜明高計劃向工會支付50萬美元（約390萬港元）作為補償。

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