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ViuTV新節目派現金 伍詠薇復出做主持

2020-02-27 列印
■伍姑娘與四位年輕拍檔，主持ViuTV全新遊戲節目。
■伍姑娘生日最開心可以與陳山聰及陳敏之齊齊過。資料圖片
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　　ViuTV全新直播遊戲節目《埋嚟睇 埋嚟玩》邀請到伍詠薇擔任主持，夥拍四位年輕拍檔，每晚派發現金1000元、合共12萬。伍姑娘表示被節目形式吸引而復出，並透露節目中會直接與觀眾互動，從而送出四個1000元現金獎。談到本月24日生日，伍姑娘透露很開心正日與陳山聰及陳敏之，三對夫婦一同度過，她笑說：「山聰話再唔出嚟就割席，想反過嚟割我席，佢就想，哈哈！」

　　此外，談到疫情嚴峻，伍姑娘坦言希望大小朋友都留家抗疫，節目可為觀眾帶來歡樂及正能量。伍姑娘還表示早前市民搶購物資，確實令她有一絲衝動想去買紙巾和廁紙，但最後理智叫她不要去。

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