林淑敏許家傑呼籲理性抗疫

「大小姐」林淑敏、「送水輝」許家傑、安德尊及彭慧中等昨日到屯門三聖邨派口罩給長者。問到各人家中的口罩存量？許家傑自稱是「中產」，家有一盒與父母及祖母共用，「最希望大家不要囤貨，米及廁紙等不去搶，一定足夠的，大家要保持理性及耐性去打這場仗。」林淑敏則指有兩盒口罩，暫時夠用，她說：「物資上不短缺，希望大家守望相助，謹慎而不恐慌。」



此外，談到三聖邨曾有新冠肺炎確診患者，二人表示不擔心，林淑敏認為除了注重個人衞生外，提升免疫力才是王道。



