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阿嬌賴弘國除罩做Gym放閃

2020-02-27 列印
■阿嬌倚在賴弘國身後拍合照。 網上圖片
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　　鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國婚後，不時在社交網站放閃大晒恩愛。最近阿嬌忙於跟拍檔蔡卓妍（阿Sa）、關智斌在馬來西亞拍攝網絡劇集《女法醫JD》，雖然新冠肺炎於各地肆虐，但賴弘國為了見老婆阿嬌，專誠由台灣飛往馬來西亞，昨日他網上打卡，顯示身處吉隆坡，又分享與老婆阿嬌的合照，相中兩人身處健身房做Gym，沒有戴口罩，而阿嬌躲在老公身後，還表現出一副冧爆樣，認真Sweet爆。

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