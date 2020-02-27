﻿及時離疫輪執身彩 隔離期滿似「放監」 黎芷珊超市瘋狂掃貨

停泊於橫濱的鑽石公主號郵輪爆發集體感染新型冠狀病毒肺炎，累計超過600人受感染，不少返港接受隔離人士，亦有確診個案。疫症喺郵輪集體大爆發前，早於1月20日黎芷珊在日本橫濱上過該郵輪，5日後抵港，平安落船。不過，回港後得知原來跟80多歲男患者同船，她為人為己主動留家隔離，「閉關」足足一個月，今周二（25日）芷珊終於安心「出關」，當日本報記者野生捕獲她快閃現身九龍灣及清水灣，除咗急急去辦點公事外，仲到超市補充大量日用品及食物，精神爽利的芷珊姐姐接受電話訪問時興奮道：「好開心，好有放監feel，今次件事真係執身彩呀！」



周二早上11時多，本報記者喺九龍灣mega box停車場內，竟然見到戴住黑超、白口罩，一身黑衣裝束的芷珊獨留車上，未幾有個疑似她眼鏡公司的男員工送來兩袋物件經她簽收。之後她駕車返回清水灣住所附近的超市購物，記者所見，冇出街成個月的芷珊好似放監咁，喺超市逗留近一小時，幾乎每行貨架都睇過，對所有貨品都感興趣，最後買咗蔬菜、水果、芝士、牛油、通粉、乳酪、雞蛋、牛奶、粟米片等營養食品，還有日用品如洗手液、滴露及貓沙等，期間又細心留意漂白水、消毒抹手紙成份，但就冇撲到廁紙，戰利品幾乎塞爆個車箱，真係大豐收。芷珊姐姐經過一個月隔離休息，隔住口罩都feel到她精神更飽滿，亦因她包到冚，置身超市都唔多起見，所以可以free爆咁shopping。



讚政府跟進足夠



事後記者聯絡芷珊愕然道：「係呀！今日第一日出街，所以好開心，有放監feel，幾乎唔識得開車呀！仲買咗夠用個幾兩個月嘅食品同日用品。」黎芷珊延遲隔離期，她強調係自願做法，「見到有啲患者喺14日隔離期後先確診，咁多少都有啲憂慮，更加唔想咁快出街我會嚇親人，提出自我再隔離多14天會較穩陣，跟進我個案嘅姑娘表示支持話『咁就最好啦，肯定冇事！』其實我喺上周六（22日）經已完成晒第二輪隔離，姑娘話係最後一次打畀我話『OK㗎啦！』。喺跟進方面，政府都做得OK，每隔1、2周就有人打嚟問狀況，亦有提供24小時支援服務。」



大難不死諗起都驚



由落船至今，芷珊姐姐冇頭暈身㷫，雖然已進入「安全期」，但她仍然關注疫情及其他乘客情況，「原先因為有工作做，所以好好彩咁揀咗個5日短trip，我有朋友旅程較長，搞到一家大細滯留郵輪上，幸好全家驗測結果係陰性可以拎到行街紙，佢哋冇坐政府包機返港，反而選擇留喺日本自我隔離。喺今次事情上，我梗係算好好彩，個個朋友都打嚟，包括楊千嬅話我『死好命！執身彩！大難不死……』其實都係嘅，諗返件事真係好危險，尤其是好似困獸鬥咁將乘客隔離喺密不透風嘅船艙內，咁點會冇交叉感染呢？喺船上嘅隔離做法真係錯到不得了，搞到好多乘客有無妄之災。」



減少社交唔慶生



芷珊姐姐於下月1日54歲牛一，她預先張揚會響應政府呼籲減少社交，暫停生日飯局，「好多朋友約我食飯，不過我都話心領喇！減少人群聚集好過啦！一年半年唔慶祝啫。暫時最快3月尾先有工開，喺疫情下經營嘅眼鏡店短時間內營業額係有增長，但整體生意都係差，唔會入咁多貨，o依家成個市都慘淡，但我堅持唔裁員，唔減薪，始終疫情會過去，唔通到時又請返人咁煩咩！反正公司人小小，應該仲頂得住。」



採訪：方騫平、譚壹致、李維隆



