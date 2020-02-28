美加港奪獎如打強心針 ﻿李施嬅﻿﻿外闖信心大增﻿

首播獲37.1點收視點佳績的新劇《法證先鋒IV》是李施嬅離開TVB向外闖前最後一套作品，收視好她當然開心。施嬅承認近年，事業上的好消息接踵而來，繼憑美國微電影成為雙料影后；再憑加拿大劇集獲提名最佳女配角；接着憑《今宵大廈》奪TVB「最受歡迎電視女角色」；就連民間視后都攞埋。大豐收替施嬅連打多支強心針，對未來發展唔會再驚同擔心，「我o依家心臟好強呀！」撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Terrence Chan @ hair



服飾：ba & sh、Venna 場地：Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong



施嬅早前憑《金宵大廈》攞完TVB「最受歡迎電視女角色」，再在「觀眾在民間電視大獎」成為「民選最佳女主角」，她承認攞兩個獎感受好唔同，「攞TVB個獎好似係自己一個心結，解開咗咁多年好想爹哋媽咪認同咁。民間嗰個真係好開心，因為係每個觀眾去投票，同埋唔係淨係得TVB，全港嘅劇集都會計埋，TVB冇乜人有攞獎，我可以攞到真係好感恩。」



做《Marvel隊長》師妹



對於TVB告別作《法證》，施嬅好希望觀眾同樣支持，「呢半年觀眾對我嘅愛，我都感受到啦！都會希望觀眾唔係支持我一個角色，全部我嘅作品都支持。」她又透露拍《法證》有不少挑戰，最困難是背醫學名詞對白，「拍《宮心計》時我以為係演藝生涯最難演最難記對白，原來一套時裝劇會仲難，真係背到個頭爆炸，考試都冇咁辛苦。」



離開TVB這年，施嬅衝出國際轉戰美加影視圈，在美國拍微電影《Once More》獲《European Cinematography Awards》及《Los Angeles Film Awards》的「最佳女主角」，成為雙料影后；之後加拿大劇集《Blood and Water》（血與水）中演女殺手「Michelle Chang」，榮獲有「加拿大奧斯卡」之稱的「Canadian Screen Awards」電視組別「女配角」提名，早前她更簽約美國經理人公司Authentic成為《Marvel隊長》女主角Brie Larson的師妹，不過她強調並非全身進軍荷李活，任何地方有適合作品都會拍，更對未來信心大增，「經過《金宵》嘅過程，畀咗好大信心我去面對新工作。」宣傳完《法證》，施嬅又要動身到加拿大為《Blood and Water》新一季擔正主角開工。







