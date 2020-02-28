韓星紛捐款助防疫抗疫日本取消最大型動漫節

北角「福慧精舍」的新冠肺炎疫情惡化，確診患者增至十四人，人數比觀塘「火鍋家族」個案還多，成為本港最嚴重疫點。令人不安的是，佛堂爆疫多天，除了曾到訪者先後發病，病毒亦經人傳人散播，部份信眾的親人也中招，令人質疑當局為何不採取果斷措施，切斷病毒鏈向社區伸延。 佛堂最新一名確診者，曾因不適而向醫生求診，直至她本人留意到佛堂爆疫新聞之後，才致電當局的熱線，被送入院後確診。而佛堂有信眾確診外，她們的親人亦受感染，令佛堂病例不斷增加。究其原因，或與佛堂起初不合作有關，直到警方準備破門入內，佛堂人員才開門，但已延誤了追查佛堂信眾的傳播接觸史。 佛堂出現疫情多天，竟然有信眾看了新聞才知道，...

2020-02-28