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韓星紛捐款助防疫抗疫日本取消最大型動漫節

2020-02-28 列印
■Anime Japan連年吸引眾多Cosplayer參與。
■IU早前到米蘭睇時裝騷。
■宋慧喬抵韓時戴上大口罩。
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　　新冠肺炎肆虐全球，韓星紛捐款協助防疫抗疫！捐出1億韓圜（約65萬港元）的有孫藝珍、宋仲基等；《上流寄生族》導演奉俊昊和IU則分別捐出2億韓圜（約130萬港元）。與IU一樣日前曾到意大利疫區米蘭的宋慧喬，昨日現身韓國機場時就戴上大口罩兼「包到密」！

　　而日本娛圈的大型活動亦紛叫停，年度最大型動漫節「Anime Japan」每年都有數十萬人次入場，動漫愛好者及Cosplayer雲集，今年原定下月底連續四日於東京舉行，為防疫情擴散，主辦機構昨宣佈取消！有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎大會亦宣佈，下月舉行的頒獎禮取消安排現場觀眾。圖：網上圖片

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