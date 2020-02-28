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李居明卜算瘟疫有望平息

2020-02-28 列印
■李居明感激業主願不收足全額租金。
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　　新冠病毒疫情令市民生活、社會經濟大受影響，玄學家李居明昨透露，接獲新光戲院大業主羅守輝通知，半年免收全額租金、給予特惠價錢，對因疫情而停業的新光戲院是雪中送碳，他非常感激業主體恤、共渡時艱。李居明又稱，經占卜算卦得出預言：瘟疫有望在4月8日平息，夏天或至完結。

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