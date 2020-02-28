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超儀偕夫巴黎拍拖睇花生騷

2020-02-28 列印
■超儀和老公陳子聰獲安排坐在前排睇騷。
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　　何超儀和老公陳子聰日前由美國洛杉磯飛抵巴黎，出席巴黎時裝周的國際品牌大型時裝騷，兩夫妻要應付時差和低溫，巴黎當晚氣溫只有攝氏六度還突然下雨！怕凍的超儀亦有備而來，貼滿暖包保暖！而一頭長髮Look的陳子聰就甚搶鏡，連品牌高層都大讚他有型！

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