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嵐六度榮登日本賣碟王

2020-02-28 列印
■嵐年底停止活動，令他們的影音產品銷量狂升。
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　　第34屆日本金唱片大賞昨日公佈得獎名單，尊尼事務所一哥組合嵐，今年再度成為總銷量冠軍，獲封「年度藝人」，今次是他們第六次成為賣碟王。由於嵐今年底就會停止活動，所以他們的影音產品銷量亦上升，尤其出道20周年精選專輯《5X20 All The Best》，總共賣出235萬，亦令嵐另再奪得「年度專輯」。女子組合方面，AKB48奪「年度單曲」；至於韓國人氣男團防彈少年團（BTS）獲得最佳亞洲歌手獎。

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