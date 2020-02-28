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譚俊彥爆父母追看《法證IV》

2020-02-28 列印
■譚俊彥笑言爸爸一直對他的演技是彈多過讚。
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　　譚俊彥昨日到新城電台為《法證先鋒IV》宣傳，對於首集收視高達37.1點，他坦言希望大結局可衝破40點。譚俊彥大讚總監製梅小青很犀利，在劇中留了很多伏線，未到最後一刻都不知結局。問到可想再開新一輯？他表示：「交給公司決定，演員很被動。」又提到父母都有追看，笑指父親狄龍一向對他的演技彈多過讚，反而母親會與他討論，至於兩個小朋友年紀太小，等他們再大點才給他們看。

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