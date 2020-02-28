﻿唔怕播毒 江嘉敏撩人傾偈噴口水花

新冠肺炎疫情擴大，每日仍有新增確診個案，全港市民加緊防疫，喺非常時期，拍攝中的TVB劇集經已盡量取消鬧市外景，以減低感染病毒風險，而且讓演員有10小時休息提高戰鬥力。不過有時避無可避，日前傍晚，何廣沛、江嘉敏、郭子豪等現身新蒲崗康強街拍新劇《食腦喪B》外景，冇戴口罩嘅江嘉敏變得好Free，戲外雖然手持小型空氣清新機防疫，但大癲大肺的她就冇乜避忌，周圍撩人吹水狂噴口水花！更不時撥弄頭髮，手指掂到隻眼呀！反觀何廣沛唔使埋位就嗱嗱聲戴番個口罩，行埋一邊避開人群，兩人一動一靜相映成趣。



吳冠宇監製嘅TVB科幻喜劇《食腦喪B》日前喺康強街一間舊式士多門外取景，劇情講何廣沛第一次邂逅江嘉敏，還誤會她跟衛志豪鬧分手，其實衛志豪只係私家偵探，其中江嘉敏要同衛志豪攬頭攬頸做對手戲，雖然江嘉敏有防疫意識，用手掂牆壁前先喺牆壁噴消毒酒精，但拍攝期間，就貫徹TVB「三大喇叭」作風周圍撩台前幕後吹水，有講有笑，仲入埋士多睇播放中嘅《大醬園》，鬼咁風騷，連途人都用好嘈嗰個來形容她。表現同戴住口罩、冇乜聲氣嘅何廣沛好唔同。



對同事有信心



有專家曾提過，單係搭住膊頭咁近距離接觸，足可以「交換口水」！對此，江嘉敏輕鬆地說：「放心，我哋都冇病！因為公司實施量體溫措施，有病唔好返工，而且我買咗手提空氣清新機。其實都冇得避，始終觀眾要keep住睇電視，我哋都要keep住開工，拍戲一定要除口罩，唔好整花妝容。而且放飯都要去食飯㗎啦，又唔太擔心，點睇都唔似有病喎！」問她喺疫情下，同男友係咪少咗親熱？她哈哈大笑說：「呢排又外景又廠景都好少見面，一齊食飯都少咗講嘢，唔好飛沫傳播。」



預告新劇玩SM



提到她在熱播劇《大醬園》中演心地善良嘅「高雙雙」獲讚，人氣急升，網民最睇唔過眼她被督軍張國強「鹹豬手」摸pat pat，她笑說：「係劇情需要，KK係個好好前輩，嗰次係第一次做咁激烈嘅戲份，唔知係咪反應太好，所以呢套戲keep住有，我會俾張彥博……SM，賣個關子，只係爆住咁多先，不過，連男友都取笑我做咗御用（性）幻想對象。」



何廣沛掛住朱晨麗



至於看似憂心忡忡的何廣沛強調唔係擔心疫情下開工，他說：「都冇得擔心，其實經已少咗外景，新蒲崗人流都唔算多嘅，戲外咪盡量戴番個口罩，真係要麻煩化妝同事補妝喇！」問他係咪掛住相隔兩地的緋聞女友朱晨麗？何廣沛坦言：「咁正常朋友都掛嘅，始終《大醬園》去到結局篇，因為疫情，大家都冇得聚首一堂，係有啲可惜，唯有留家各自睇戲啦。」提到內地疫情仍然嚴重，何廣沛就話唔怕，還好了解朱朱近況，「佢仲喺杭州家鄉，但好少出街，希望佢good luck。」今周《大醬園》結局篇講到何廣沛糾纏朱晨麗及傅嘉莉之間，何廣沛最怕觀眾接受唔到這個三角關係，「因為大家好入戲，外間反應好接受楓少同小滿一對，點知楓少洞房後第二朝經已失咗蹤，返到嚟變咗另一個人布平安，仲多咗個第三者，希望觀眾心臟夠強大啲面對啦！」提到被指因為朱晨麗，「死敵」龔嘉欣喺社交網站停止關注他，何廣沛回應話唔多清楚，總之在群組內兩人有偈傾，同埋入行多年，他都堅持不理是非及爭鬥。



採訪：方騫平



攝影：張詠森