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﻿楊洛婷墨西哥大解放

2020-02-29 列印
■楊洛婷獲老公分享多幅泳照。
■楊洛婷一家三口盡情享受陽光與海灘！
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　　港姐亞軍出身的楊洛婷樣靚身材正街知巷聞，難得她的老公、Dear Jane主音黃天翱（Tim）也甚大方，昨日在自己的社交網分享一家三口在墨西哥海灘家庭樂相片，最吸睛的當然是楊洛婷的驕人身材！

圖：網上圖片
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