﻿莊思敏3月簽紙嫁台男 男方父母未能來港見證

莊思敏早前宣佈和拍拖未夠一年的台灣男友結婚，她昨日向記者表示，未有因新冠肺炎疫情而延遲婚期，笑謂一切從簡，但自己的媽咪和男方的父母未能在3月中見證簽紙儀式。



莊思敏說：「男友父母在台灣來不到；媽咪應該未必回香港，爸爸和妹妹都會在，我們都只是簡單簽紙，可能穿睡衣就去簽紙，沒有儀式，也未必會搞派對，怕太多人聚集！我一向都怕麻煩，男友想有夢幻婚禮，但被我說服了。」



莊思敏否認閃婚是因為「雙喜臨門」，又戲言現在還會飲酒，生孩子隨緣就好。另外，同場的胡曦文（前名胡敏珊）原定計劃今年和男友結婚，但因疫情關係要延遲，要待疫情過後才再計劃。