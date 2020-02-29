﻿群星親力親為齊抗疫 劉嘉玲派米派口罩送暖

多位藝人關注香港基層市民抗疫需要，紛身體力行向有需要人士派贈抗疫物資，影后劉嘉玲日前聯同一班好友到康樂庇護工場暨宿舍，派發逾萬個口罩及派米，更一起跳舞與眾同樂！而陳貝兒和陳庭欣昨日到數個機構派口罩；謝雪心則到灣仔向長者派口罩，齊為抗疫防疫出一分力！



為善最樂的劉嘉玲關注弱勢社群需要，樂為抗疫、防疫出力，她日前聯同一班好友到康樂庇護工場暨宿舍，派發過萬個口罩又派米送暖。嘉玲謂此行不但幫助了一班智障的小朋友，自己也獲益良多。



到庇護工場暨宿舍派米和口罩，因為該處是收留智障者的庇護中心，嘉玲道：「留低嘅係冇屋企人㗎；有屋企人就返咗屋企。」她亦在宿舍和小朋友玩遊戲、跳舞，逗留數小時。



嘉玲：很多人需要關懷



嘉玲續說：「佢哋都幾艱難吓，平時接啲手工藝返嚟加工……o依家咁嘅環境可能更加難搵到嘢做。」嘉玲當天派了1.5萬個口罩及袋裝米等物資。嘉玲平時亦有幫助慈善機構，尤其是在新冠肺炎疫情下，她覺得有很多人需要關懷，「我都有得着，見到佢哋好純真嘅笑容，好簡單、好易滿足，其實我都喺度修行緊，我都學緊嘢。」



而陳貝兒和陳庭欣昨晨起連走三場，分別到盲人輔導會、腎病病友會及向長者和小朋友機構派發口罩！她們獲悉新聞報道指有確診者的愛犬被驗出新冠病毒，怕會令許多寵物因而被棄養！有兩頭愛貓的貝兒認為，寵物也是家人，認為毋須過度恐慌，最重要照顧好自己和寵物的衞生。



心姐建議長者戴埋帽



謝雪心昨日就到灣仔向長者派口罩，她坦言早前看到長者為口罩通宵排隊的報道，想不到香港市民居然要撲口罩、食米和廁紙等，故準備5000個口罩給長者。



心姐亦提醒長者正確戴口罩方法，呼籲口罩、眼鏡和手套外，不要忽略頭髮可能被黏附病毒，建議戴帽會更安全。另外，網上瘋傳成龍「受隔離」，他前日在社交網闢謠否認其事，並以英文留言感謝關心和粉絲送贈禮物，「我非常健康、安全，沒有被隔離」，並說會將物資捐給有需要的人。