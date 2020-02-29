  • 2020年2月29日 星期六
  • 21º
  • 84%
熱門： 黎智英李卓人楊森新冠肺炎周巧兒

日報新聞 > 娛樂

﻿陳蕊蕊避疫棄打邊爐

2020-02-29 列印
■蕊蕊笑言身邊有「了解中」的對象。
■蕊蕊和林泳淘戴上口罩接受訪問。
Previous Next

　　陳蕊蕊和林泳淘前晚齊出席公開活動，談到新冠肺炎肆虐，蕊蕊坦言有朋友於藥房工作，她早已購得20盒口罩跟家人使用，「價錢有70至300多元一盒，質地不同，上網睇測試口罩，好彩都防水。」早前疫情未太嚴重時，蕊蕊會和朋友打邊爐，現已改為行山或踩單車。對於港府預算案擬向18歲以上永久居民派1萬元，蕊蕊表示會儲起，但坦言「等收到再算」。林泳淘現時就減少出街，早前過年後曾到日本旅行，已發現當地很難買到口罩，她現時家中有3盒、與家人一起使用的存貨。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd