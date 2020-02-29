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﻿施匡翹勤做瑜伽 喜獲鄰居贈口罩

2020-02-29 列印
■施匡翹和蘇慧恩齊擔任香港開電視節目嘉賓。
■施匡翹即場示範做瑜伽。
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　　施匡翹和蘇慧恩日前接受香港開電視節目《開工大吉77》訪問，即場教師姐蘇慧恩玩瑜伽的施匡翹笑言，外出派歌宣傳是搵命博，「要花時間撲口罩，如非工作都唔敢亂出街，慳番啲物資！」

　　積極做運動增強抵抗力的施匡翹更透露獲雪中送炭，「有一日鄰居拍門，原來係想送口罩畀我哋，感覺好溫暖！目前成日做瑜伽，希望打好個底子！」
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