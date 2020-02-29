﻿施匡翹勤做瑜伽 喜獲鄰居贈口罩

老年抑鬱症一般是指年齡六十五歲以上長者的抑鬱症。相對年輕或成年人，老年抑鬱症的成因和症狀也有不同，所以或許較難發現老人患上情緒問題，導致治療延誤。 老年抑鬱症的成因，包括退休後無所事事，即使生活無壓力，但由於缺乏動力，情緒症狀反而浮現。另外，子女長大後不在身邊陪伴，朋友亦漸少接觸，感到孤單寂寞。還有隨着年紀愈大，開始較難入睡，長時間失眠；身體亦出現各種慢性疾病，擔心影響健康，而導致抑鬱。 心情低落在老年抑鬱症可能比較少見，更多表現為容易發怒、緊張焦慮和身體不適症狀，例如胃痛、不明痛症等。老年病人對憂傷的情緒往往不能好好表達，反而在為與家人或者醫生見面時，不停地講述身體上的不...

2020-02-29