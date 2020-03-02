盼與女友齊奪金像獎 劉俊謙提蔡思韵超怕醜

31歲劉俊謙於演藝學院畢業後，因演出黃子華舞台劇《前度》為人熟悉，自4年前轉戰影視圈，去年憑神劇《教束》勇奪「民選視帝」，再憑處男作《幻愛》榮膺香港電影評論學會大獎的最佳男演員！踏入2020年，他再下一城入圍金像獎「最佳新演員」，頭炮之作是ViuTV新劇《二月廿九》，劇中更與對手徐天佑爭女，不過現實中已名草有主的劉俊謙，一提起女友蔡思韵卻表現得超怕醜。



採訪：黎寶倫 化妝：Carmen Chung @carmencmakeup_hair 髮型：Lupus Chui @Orient4.com.hk 服裝：FFIXEDD STUDIOS @Lane Crawford, Solid Homme @Lane Crawford 場地：CeleParty



劉俊謙於愛情奇幻劇《二月廿九》中，飾演理性、冰冷的哲學博士，遇上識得穿越時空的吳海昕，並發生連串怪事！劇中，女主角周旋於徐天佑與劉俊謙之間，惟後者在兩性關係上較遲緩，幸現實中，劉俊謙自言情感好豐富，笑問是否拍過好多次拖？他尷尬笑道：「呢啲私人嘢唔講啦。（驚太多破壞形象？）係太少，費事畀人話傻仔啫，總之十隻手指內囉，全部都好認真嘅。」當談到與《幻愛》拍檔蔡思韵戲假情真，女方亦大方認戀，劉俊謙直言二人拍畢電影才升呢拖友，他怕醜笑道：「我哋本身識㗎，只係因為嗰套戲再認識深咗，咁咪……係囉。」



對於率先奪香港電影評論學會大獎最佳男演員，問是否為角逐金像獎「最佳新演員」打下強心針？劉俊謙說：「信心係多咗，但我唔想畀呢樣嘢限制自己，反而想搵多啲位衰畀人睇，即係我做戲會畀自己錯、冒險啲試。」並盼同時入圍「最佳女主角」的蔡思韵一齊攞獎，惟早前大會宣佈取消實體頒獎禮，問會否感到遺憾？他打趣道：「都會，但明白嘅，唔緊要，朱栢康（憑《金都》提名最佳男主角）同我講買張紅地氈擺喺屋企，我哋都可以踩紅地氈。」至於演藝路平步青雲，可覺得自己好幸運？劉俊謙卻謂：「我覺得係遇到好好嘅人，以往都好多挫折，做Theatre搵錢唔多，試過戶口得番幾千蚊，亦質疑過自己係咪適合做演員，但o依家收入好好多。」