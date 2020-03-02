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薛家燕難忘疫境收衞生巾

2020-03-02 列印
■家燕姐和阿旦暢談如何積極面對疫情。
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　　阿旦（鄭丹瑞）有份創辦的「健康·旦」YouTube頻道，透過短片分享抗疫資訊，早前邀得薛家燕詳談疫境點滴。

　　家燕姐坦言現在多數留在家中，會做簡單運動、飲保健湯水，希望增強抵抗力，做好本份，減低對前線醫療的負擔；囝囝則拍輕鬆短片放上網，希望和大家一起積極面對疫情！家燕姐早前更獲學生的家長送贈廁紙和衞生巾，她笑道：「哈哈！其實我已經收咗經！」
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