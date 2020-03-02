黃榕勤運動鍛煉體魄抗疫

賽馬講求運氣，即使馬主購入一匹千萬良駒，但如果在運送過程中發生任何問題，又或是來到香港後未能適應水土或健康上遇上挫折，不管其賽績如何彪炳，也很有機會黯然離場。 由於香港賽馬為讓磅制度，一些馬匹的實力不足以在本身被編入的班次立足，練馬師便要設法為牠們減分，好讓馬兒能在合適的競賽環境下為馬主爭取成績。大部份的馬主都是鬥志鮮明的，既然馬匹被安排上陣，他們當然希望自己旗下賽駒能夠交出表現，不過，儘管練馬師將馬匹的狀態提升至最高的狀態，也有可能因應不同的要素而影響賽果，當中包括比賽當日的天氣、場地狀況、檔位、騎師的發揮及陣上的際遇等。 比較之下，騎師的發揮其實最為重要。萬一騎師在比賽...

2020-03-02