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黃榕勤運動鍛煉體魄抗疫

2020-03-02 列印
■黃榕（右二）等派發抗疫用品。
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　　黃榕和龐景峰等昨日到西環向市民派發抗疫包，黃榕坦言家中只剩一盒口罩，故要慳住用，唯有做運動增強抵抗力，亦會專注備戰5月舉行的健美比賽。

　　談到工作方面，黃榕直言受疫情影響，她在港及內地的商演工作全部取消，損失六位數字！但她亦認為，最緊要是身體健康，大家也能渡過這場疫症！而龐景峰則透露，他在美國訂購了500元一個的可重用口罩，更建議大家要注重環保，不要浪費資源。
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