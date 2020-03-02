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霆鋒孖Eason北海道滑雪 小紅帽王菲背影被捕獲

2020-03-02 列印
■霆鋒與Eason現身北海道一餐廳，背向鏡頭的戴紅帽女子被指是王菲。
■王菲早前現身日本機場時亦戴上紅帽。
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　　謝霆鋒與陳奕迅（Eason）一直以來都老友鬼鬼，有網友上月已爆料指霆鋒偕Eason與太太徐濠縈等到北海道滑雪，當時已被途人目擊到王菲與霆鋒齊齊現身日本機場，但阿徐的社交網站則未見天后蹤影，保密功夫做到足！

　　昨日再有網友爆出一段在北海道滑雪場拍得的短片，只見霆鋒與Eason現身餐廳，霆鋒以紅色頭巾襯黑色樽領衫，Eason對面則坐着一位戴紅帽的女士，有眼利的網友認出這個「小紅帽」Look與王菲早前現身機場的造型一模一樣，從而推測「鋒菲」合體滑雪，恩愛依舊！
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