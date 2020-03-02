停課悶到癲 孫慧雪狂買玩具書o氹仔 陳豪陳茵媺帶三寶貝 遊車河放電

至今，本港新冠肺炎確診個案累計接近100宗，教育局宣布全港學校再延長停課，最早於下月20日復課，搞到一眾學生哥日日「閉關」喺屋企，悶到發慌！家長們唯有絞盡腦汁，為小朋友安排活動放吓電，上周三（26日）陳豪夫婦就帶埋3名寶貝子女去銅鑼灣，不過為了保護他們，得媽咪陳茵媺（Aimee）可以落車行街街，其餘4人就坐喺車廂中睇電視、風景！同一日，「緊張大師」孫慧雪（阿雪）則撇低囝囝，戴齊口罩、護目鏡和帽出動，為寶貝仔添置大量玩具、圖書解悶。呢期做父母認真唔容易呀！採訪：梁志明







新冠肺炎疫情嚴峻，令不少家長為保護子女健康，都避免帶他們到鬧市，以防中招！好似靚媽陳茵媺就索性帶小朋友遠離市區，到郊外行山、玩沙親親大自然，而上周三下午3時許，陳氏一家五口又出動，呢次卻難得在銅鑼灣糖街附近出現。當日，戴上黑口罩及帽的陳豪站在街頭，為車廂中的3歲細女Camilla綁安全帶，其間囡囡手舞足蹈同爸爸不停講，大仔Aiden和二仔Nathan則在後座坐唔定，纏來纏去，由於3個寶貝仔女都好安全地Stay喺7人座駕裏面，所以一律冇戴口罩。



困車等媽咪



擰轉面見到記者時，陳豪都好Nice地向鏡頭打招呼，隨即上車消毒雙手，未知是否聽到小朋友們嗌悶，冇耐他又從副駕駛座轉至後面坐，同子女一齊睇電視。車輛停泊路邊足足20分鐘，原來係等緊媽咪返嚟，見Aimee挽住個桃紅色紙袋，唔知係咪買禮物畀3個小朋友解悶呢？之後一家五口便開車返屋企。另邊廂，早前擔心到喺Instagram放負的孫慧雪表示：「o依家只要小朋友有乜頭暈身㷫都會嚇餐死！」為了保護兩歲多的兒子Riley，她更足不出戶多天，但見囝囝困了成個月，已經將個廳整到七國咁亂，仲悶到開始扮貞子、玩膠箱同跳現代舞，結果上周終於衝破心理關口，跟老公羅天彥（Edwin）殺落皇室堡買嘢o氹Riley。



撇仔買圖書



當日於BOOK BUDDY課金後，阿雪烏低身喺地上的大膠袋內起勢摷，其間仲遞了幾本兒童玩具書畀老公拎，相信袋中的戰利品全部屬於寶貝仔。為了滿足勁量級「電王」Riley，除了買圖書，原來他們仲去埋玩具反斗城掃玩具，夫婦倆執好個大袋便企出門口Check收據，見張單長到咁，阿仔今次發達啦！離開時，兩公婆一登上車即狂捽消毒搓手液，防疫意識超強！事後，阿雪亦於Ig留言：「嗯……我唔帶你（囝囝）出街……係啱㗎！」無他的，皆因其上載的短片中，Riley居然無啦啦狂舔家中架車仔，認真污糟！