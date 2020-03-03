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關曉彤橫店復工拍戲 現身發燒診所惹虛驚

2020-03-03 列印
■鹿晗和關曉彤去年被捕獲拍拖開餐。資料圖片
■關曉彤被指健康狀況良好。網上圖片
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　　新冠肺炎疫症持續在內地肆虐，內地藝人鹿晗被爆疑抗疫期間「入贅」女友關曉彤家，展開同居生活，不過隨着內地橫店影視城陸續開工，關曉彤由媽媽陪同返橫店拍戲。

　　內地有傳媒拍得關曉彤、包括媽媽在內，一行人在嚴密保護下，戴口罩和帽子、全副武裝現身醫院的發燒門診部門，引發網民揣測她的健康狀況。隨後有傳媒向關曉彤的工作人員查詢，獲回覆稱關曉彤的健康狀況良好，當天是配合當局的例行檢查。​
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