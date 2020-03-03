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何依婷伍樂怡派近萬口罩

2020-03-03 列印
■何依婷（右）和伍樂怡連趕三場！
■何依婷等均希望幫助更多有需要的人。
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　　何依婷與伍樂怡等藝人，昨日到深水埗區派發口罩，二人表示一日內已完成三場派口罩活動，派發近萬個口罩，受惠對象包括殘疾人士及老人院長者等。

　　何依婷指自己獲朋友幫助補給口罩，盡量維持一盒存貨；伍樂怡則說：「其實都不缺，因為基本上少出門，最重要是勤洗手。（工作受影響嗎？）工作量是少了，我們主持的兒童節目《Think Big天地》，亦暫停請小朋友上節目，亦會改變一下工作模式，拍些網上節目給小朋友看，最近主要是忙這件事，節目則在電視城錄影廠拍，可以放心。」
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