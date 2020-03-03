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勝利入伍前夕開P派心

2020-03-03 列印
■勝利（左）趁入伍前與友人開派對狂歡。網上圖片
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　　韓國天團BIGBANG前成員勝利，去年涉安排性交易、挪用公款等7罪被首爾法院作不拘留起訴。勝利原定去年3月服兵役，因涉多宗案件一直推遲，韓媒早前指他將於本月9日入伍，一名友人昨日將與勝利開派對的照片上載到社交網，似是為他舉行歡送會。可見官司纏身的勝利笑容滿臉，狀甚得戚地做出心心手勢與友人合照。
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