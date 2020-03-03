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賓艾弗力Janina首映禮糖黐豆

2020-03-03 列印
■Janina挽着賓佬手臂不願放手！網上圖片
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　　現年47歲的賓艾弗力昨於洛杉磯出席主演新片《The Way Back》的首映禮，與他飾演離婚夫妻的39歲女拍檔Janina Gavankar都有出席，兩人在紅地氈上表現親暱「糖黐豆」，不時搭膊頭、女方更長時間挽着賓佬手臂，跟賓佬聊天時更將雙手放在對方肩膊，賓佬亦露出甜笑非常受落！賓佬早前則透露，與珍妮花嘉納離婚是他一生最後悔的選擇！
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