無懼疫情四圍飛 祖兒荷蘭街頭食雪糕

車路士一眾鋒將近期因為屢失戎機而被領隊林柏特批評，不過今季在盃賽常有進帳的巴舒亞伊就向後者承諾，在今晚英格蘭足總盃第五圈協助球隊重啟火力，並率隊於主場擊退不重視本土盃賽的利物浦，主勝無問題。（體通天下平台周三凌晨3:45直播） 近四場各賽事車路士有兩仗食白果，另外兩戰入四球，但有三球是由翼衞馬高斯阿朗素攻入，領隊林柏特告誡一眾射手︰「我們需要更多入球，我不希望由一位後衞成為球隊的神射手，一眾鋒將必須盡快重拾狀態。」 今季盃賽備受重用，四場聯賽盃及足總盃皆正選上陣並攻入四球的巴舒亞伊，揚言會在今晚挺身而出︰「我不是每場賽事都有機會上陣，所以每次可以落場，我都會爭取士哥...

2020-03-03