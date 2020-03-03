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無懼疫情四圍飛 祖兒荷蘭街頭食雪糕

2020-03-03 列印
■祖兒在荷蘭街頭欣賞當地的藝術品。
■祖兒與彭秀慧品嚐乳酪雪糕。
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        　　新型肺炎疫情持續，南韓、日本、意大利確診人數不止，天后容祖兒無懼疫情，3月繼續為世界巡迴演唱會周圍飛，今日先演出荷蘭站，到九日再到英國演出倫敦站，而月底21日移師往馬來西亞雲頂演出，可謂馬不停蹄。

　　目前身在荷蘭海牙的祖兒，昨日在社交網分享在當地的街拍照片，除了欣賞街頭的藝術品，最令她興奮的就是在街上品嚐乳酪雪糕，她大晒自己和彭秀慧到乳酪店，留言：「對於yogurt，本人表示無法抗拒。」由於位於歐洲的意大利近日肺炎疫情嚴峻，祖兒一直留意最新消息，表示會做好防疫措施。
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