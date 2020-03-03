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肺炎肆虐巿民叫苦連天 漢洋向長者派抗疫物資

2020-03-03 列印
■漢洋（中）與葉文龍（左）及林偉派抗疫物品。
■葉文龍望疫情快過去。
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　　新型肺炎肆虐，由於抗疫物資不足，令市民叫苦連天。日前漢洋、葉文龍及林偉等出席義派活動，於長沙灣、大角咀及觀塘向長者及獨居老人派發抗疫物資，共送出二萬個口罩等。街坊見到三位藝人為慈善出心出力，紛紛送上支持聲音。

　　疫情持續，問到近來工作有沒有受影響？葉文龍說：「有啲準備好嘅拍攝同錄音工作都要延期，未知幾時才可以走過，不過我相信每個香港人齊心協力，互相幫助，香港好快有更好明天。」
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