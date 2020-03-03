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林穎彤伍富橋新MV鬥舞功

2020-03-03 列印
■林穎彤與伍富橋同樣自細開始習舞。
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　　林穎彤（Bella）與伍富橋昨日到商台宣傳合唱歌《迷魂陣》，二人透露為了拍MV而練習拉丁舞，事關伍富橋早於中一已習舞，更是港隊成員。Bella同樣在小學習舞，二人首次見面便是傾拉丁舞話題，兩年後終能一較高下，但她自認水平不及伍富橋，故難度高的動作全交由男方負責。伍富橋笑指安排了一字馬等動作，恍如自掘墳墓，又自爆早前拉傷大腿筋，笑問Bella有否幫忙按摩大腿內側？她即澄清只送上鎮痛貼。
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