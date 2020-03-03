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鄭俊弘愛演粗鄙角色

2020-03-03 列印
■鄭俊弘希望可以多拍一些打戲。
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　　鄭俊弘昨日到商台宣傳《法證先鋒IV》插曲《不要流淚》，他踢爆未婚妻何雁詩認細，指不知道他曾演出第一及第二輯，更反問他是否在劇中扮死屍，自己要找回當年的片段給她看。

　　鄭俊弘透露最近忙拍《陀槍師姐2020》，為了首次演反派而剷短髮，更要與洪永城爭做社團大佬，笑言演粗鄙角色很好玩。問到有否與洪永城互相爆粗？鄭俊弘笑言沒有粗口對白，但兩人於Cut機後也有爆粗當講笑。
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