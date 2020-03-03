泰國避炎拋胸晒靚臀 36E陳婉衡 疫下派糖

全民抗疫下，唔只財爺陳茂波派錢，繼傅嘉莉（Kelly）喺柬埔寨拍《3日2夜》壓軸篇大晒34C「胸器」後，36E「咪神」陳婉衡（Alycia）亦緊貼「派糖」。之前她於泰國布吉島一個Resort內狂影噴血寫真，見Alycia穿上好有SM Feel的黑色泳衣浸於池水中，齋睇相已精神晒，另外又喺池邊玩「影後」，湖光山色配上34吋蜜桃靚臀，有前有後讓你快樂



抗疫。採訪：方騫平



陳婉衡在布吉分別換咗三套性感泳衣影寫真，深坑事業線加蜜桃靚臀，完美Body睇極唔厭，被指接力「派糖」，陳婉衡大笑說：「我冇話想派『福利』，亦唔覺呢啲泳衣相會令到大家開心啲喎，只不過咁啱去咗布吉島做嘢，既然有陽光與海灘咪喺Resort內影吓相囉。其實之前我考咗健身教練牌，因為太忙，一直未開班收學生，o依家打算下月會開一啲健身課程。」



唔同傅嘉莉比較



而陳教練亦理解全民抗疫期間無咩事唔會點出街，所以打算拍片喺網上分享運動小貼士，教大家喺屋企點樣keep住做健身，練出靚身形。「所以呢期真係花多咗時間，研究點樣鍛煉Body，尤其見到個蜜桃臀有小小成績，咪開心share吓。最搞笑原意係着住條中間開咗個心形窿圖案嘅黑色T-Back，諗住曬個心形印出嚟，點知只係曬黑咗，徒勞無功。」記者笑問Alycia係咪用36E「兇」走「性感女神」傅嘉莉？Alycia大笑說：「唔會特別同其他人去比較，我只係想揮低我自己，愈嚟愈fit啫，除咗條腿，其實做運動付出幾多自然有幾多收穫，希望自己有好身形同時都幫到其他人。」



羨慕人哋有長腿



Alycia偏向鍾意外國女仔身形，常關注熱愛健身嘅外籍KOL，「佢哋真係好fit，係我目標，我覺得自己條腰同蜜桃臀仲可以練得再緊致啲，線條可以再出啲，未夠滿意呀！」至於香港女藝人中，Alycia大讚簡淑兒（Jessica）、余思霆（Stitch）及朱智賢（Ashley）身形好正，「簡淑兒嬌滴滴，其實佢練到爆肌鋼條身形，有前有後，至於Jessica同Stitch除咗有靚身材，仲有雙好正嘅長腿，令我非常羨慕，無論我點努力都好，我一世都唔會擁有，因為修長美腿係唔會練到返嚟。」