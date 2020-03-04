相處舒服唔使遷就 鄭俊弘冧讚何雁詩零缺點

剛在元旦公佈跟何雁詩婚訊的鄭俊弘（Fred），近排在新劇《法證先鋒IV》演科學鑑證主任「湛霆」，雖然提到拍攝時好多專有名詞要背，又要同時做埋實驗，好鬼難應付，但準人夫心情超好，全程冧滋滋，提到未婚妻更有讚冇彈，仲冧爆公開認定對方的原因，就是大家相處勁舒服，完全唔使改變自己去遷就對方，總之未來老婆就零缺點啦！



撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 服裝：TOPSHOP



早在《法證》第一、二輯Fred已有份參與，不過故事跟今輯完全不同，原來同樣飾演法證人員的他，依然未適應要背大量專有名詞對白，「今次要英文講完再用廣東話解釋，啲英文難讀又好長一個字，都要上網睇吓啲發音。」Fred話，有時仲要同時兼顧做實驗，更加困難，「做化驗啲手勢要好純熟，唔係又冇說服力，相比下拍生活戲就變得超級輕鬆。」



怕老婆講一世



講到做準人夫心情，Fred坦承Keep住開心，現在忙於畀意見未來老婆何雁詩去籌備婚禮，「畀唔夠意見，佢（未來老婆）會覺得我唔用心㗎！我啲朋友畀意見我，就算冇意見都要扮有意見，要好似有自己idea，雖然最終都係佢揀，但要畀佢覺得你緊張，唔係會畀佢講一世㗎！」不過，他亦不忘補鑊，自爆認定何雁詩做另一半，只因女方近乎完美，「同佢相處最舒服，佢好樂觀，好有耐性，大家相處好自然，唔使諗啲乜嘢或者改變任何嘢去討好佢，大家有個尊重，好平衡，冇話邊個食住邊個，我哋係最好嘅朋友，唔係情侶咁簡單，咩都可以分享。」談到這段情之前不被睇好，現在終開花結果，Fred好感觸話：「反而令我哋關係仲深，以前經歷過呢啲o依家去到呢步，大家好珍惜對方，我哋好少事都好開心，一齊坐睇吓電視已經好滿足。」