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金剛女友《旅神》出浴

2020-03-04 列印
■伍姑娘稱會接受意見、做好節目。
■金剛在節目中為Nana按摩。
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　　金剛帶領四位靚女「旅神」拍攝ViuTV節目《金剛旅神團》，到東京等地發掘抵玩好去處。金剛的索爆身材女友梁云菲（Nana）驚喜登場，賣大包穿上比堅尼浸溫泉浴盡展火辣身材！金剛在Nana面前秒變小綿羊，自動自覺幫她按摩！

　　另外，伍詠薇在ViuTV主持的節目《埋嚟睇．埋嚟玩》前晚首播，節目內有觀眾接聽來電表示最想任食「阿嫲整嘅南乳炆鵝」，因已無可能再食到！伍姑娘卻追問：「點解呀？」該觀眾坦言：「因為佢上咗天堂！」伍姑娘亦口噏噏估到對方祖母已成故人，即提議該觀眾學煮該菜色！有網民批評伍姑娘應對不夠快，伍姑娘昨晚在社交平台直播回應網民，直言會接受各方意見、繼續做好節目！
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