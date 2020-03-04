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陸浩明笑指肥媽加幾倍人工

2020-03-04 列印
■肥媽早前傳短訊慰問因失言而捱轟致公開認錯的陸浩明。
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　　肥媽與陸浩明昨出席節目《健康食平D》拜神儀式，兩人坦言有獲加人工，因是爆發疫症前簽約，陸浩明更笑言肥媽起碼加幾倍人工！

　　肥媽稱早前在外地獲悉契仔陸浩明失言誤稱香港是「沙士」病毒源頭而捱鬧，即傳短訊慰問。她認為最近大家壓力較大、心情及經濟不好，若講錯一句話、做錯一件事也會被針對，又認為抒發情緒應退一步想一想，要顧及家和萬事興、守望相助。
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