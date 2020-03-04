肥媽稱早前在外地獲悉契仔陸浩明失言誤稱香港是「沙士」病毒源頭而捱鬧，即傳短訊慰問。她認為最近大家壓力較大、心情及經濟不好，若講錯一句話、做錯一件事也會被針對，又認為抒發情緒應退一步想一想，要顧及家和萬事興、守望相助。
陸浩明笑指肥媽加幾倍人工
肥媽稱早前在外地獲悉契仔陸浩明失言誤稱香港是「沙士」病毒源頭而捱鬧，即傳短訊慰問。她認為最近大家壓力較大、心情及經濟不好，若講錯一句話、做錯一件事也會被針對，又認為抒發情緒應退一步想一想，要顧及家和萬事興、守望相助。
法庭停審 收入大跌 大狀疫境莫財 律政司允增外判
疫情下，多個行業受衝擊，連穩定高收入的律師和大狀也大呻莫財。司法機構連續五星期只處理緊急及重要案件，大部份私人執業大狀和律師被逼「量地」，收入勁減。大律師公會致函律政司和法律援助署，要求盡快給外聘大狀...
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華專家赴巴國嚴防蝗蟲入侵 幼蟲無法飛行 破壞力更驚人
沙漠蝗蟲大軍已肆虐東非，並進軍至巴基斯坦及印度等國構成威脅。面對蝗災的步步進逼，中國專家和官員亦率先至巴基斯坦協助當地防蝗災，一探之下發現：今次蝗災非同少可。專家話，目前蝗蟲正進入交配繁殖階段，今次蝗...
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塔利班撕毀和平協議 揚言恢復攻擊政府軍
美國和塔利班在卡塔爾首都多哈簽署和平協議後短短四十八小時，塔利班便單方面撕毀協議，揚言會恢復攻擊阿富汗政府軍部隊。最新的事態顯示，阿富汗的和平之路鋪滿荊棘。 在簽署該項和平協議之前，塔利班和駐阿富汗的美軍都同意大幅減少暴力行動，而塔利班也有信守承諾，但簽署了協議之後，該組織突然改變態度，要求阿富汗政府釋放五千名塔利班囚犯，否則該組織不會與政府展開會談，而塔利班武裝分子將會恢復攻擊政府軍部隊。 阿富汗總統加尼周日對記者說，他的政府不會答應釋放囚犯的要求。外界估計，現時有大約一萬名塔利班成員在阿富汗被囚禁。 美國總統特朗普日前警告塔利班，必須遵守和約條款，否則美國會在阿富汗恢復...
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眺望市海景致 柏傲灣木系大廳和諧溫馨
柏傲灣臨荃灣西海旁而建，不少單位對正海景，加上與港鐵荃灣西站近在咫尺，自用及投資收租都有市場。是次為大家介紹的3房1套放盤，實用面積904方呎，全屋間隔四正實用，並以木系及白色為主調。 位於荃...
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海嘯以來首次 應對疫情風險 儲局緊急減息半厘
新冠肺炎疫情全球擴散，美國聯儲局昨晚突然宣佈，下調基準利率0.5厘，到1至1.25厘，理由是新型冠狀病毒構成不斷變化的風險。另一方面，七國集團（G7）表示，將採取一切適當政策工具，緩衝疫情對經濟影響，...
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意盃四強次回合 C朗再得「米」
祖雲達斯在上周歐聯十六強首回合不敵里昂，鋒將C朗拿度今年的連續入球紀錄亦在該仗斷纜。不過這名葡萄牙射手豪言無損信心，並會助球隊在今晚意大利盃四強次回合延續主場強勢，擊敗近況差強人意的AC米蘭入決賽。 C朗踏入二○年腳風大順，頭九場有份上陣的各賽事都有士哥共入十三球，直至上場歐聯作客0:1不敵里昂，其連續入球走勢才告終。這位葡萄牙星將強調︰「我的責任是不斷入球，當做到了固然開心，但是輸掉比賽更令人失望。現在首要目標是在下一場賽事取得勝利，希望可以協助球隊殺入意大利盃決賽。」 同時此子對AC米蘭的腳風特別順，近四次各賽事與紅黑軍團交手共入三球，包括首回合十二碼建功作客1:1逼和...
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即日公展 Soul EV新潮電車
那邊廂「財爺」公佈新一年《財政預算案》，有關電動車未來發展未見具體方案，沒有驚喜之際，這邊廂起亞代理忽然在港推出新一代Soul EV電動車，「一換一」車價$298,800起，即日起於灣仔告士打道39號...
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唔拖唔攬唔傾偈唔接觸 吳千語同百億男友 「防疫式」拍拖
現年40歲的林峯於去年底宣佈婚訊，直認已娶拍拖1年多的29歲內地模特兒張馨月為妻，至於他曾經「好愛」的舊愛吳千語亦不愁寂寞，前年火速搭上百億富三代施伯雄（Brian），雖然兩人一度傳「分」訊，但去年1...
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為生命護航——糖尿病可致血管性認知障礙症
大家或許以為，糖尿病跟認知障礙症「大纜都扯唔埋」。原來，過高的血糖水平會釋放化學物質破壞血管壁，增加血管硬化的機會，如果腦部的微絲血管因為高血糖的破壞而引起血點，血點就會有機會塞在微絲血管而造成腦部損傷，當腦部負責決策的部位受損，就有機會造成「血管性認知障礙症」。 早期的認知障礙患者會變得無記性，一旦病情惡化，行為、思考及記憶力會拾級而下，出現非常大的偏差。然而，不少家人對此警覺性不高，認為患者只是性情改變，或是脾氣隨年紀老化而變差，漸漸造成不必要的糾紛，不止影響家庭關係，更令患者無法得到適當治療。 當認知障礙症步入晚期，患者甚至會變得不懂得吞嚥及大小便失禁，需要家人全天候...
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頭號目標——好計逢出頭良機
今期賽事除了頭兩場屬亂局之外，其餘六場形勢都算清晰，而且有不少筆者的跟進馬列陣，選馬可不用太偏鋒、太刻意求冷。不過缺點當然是分頭不會吸引，所以不妨考慮博六環彩或過關。 第四場四班一六五○米。「好計」上季曾一再在三班與強手跑近，而今季甫落四班亦只僅負於季內三捷的「一舖成名」，本以為是一匹很快可開齋的馬，誰料一月份再回到四班後，跑過三仗俱無功而回，看來此匹「范高爾」子嗣的性能有別於其他在港同父馬，五歲已稍有退化。不過看牠上仗在谷草千八米取得的第六名，雖然在發揮上已無大錯，即沒太大藉口，不過該仗頭六名馬總算已彈甩了其他對手，而亞軍的「醉醒神」及第五名的「明月光」再出串位置Q，證明...
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